"Надо понять, он не мальчик". Экс-игрок "Краснодара" рассказал, чего не хватает Кривцову

Экс-игрок "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, чего не хватает полузащитнику "быков" Никите Кривцову.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я Кривому уже говорил: более профессионального отношения ко всему. У Петрова двое детей, семья, а ночует на базе. Big professional, что сказать. Потому что знает, как важно восстановление. Никите надо понять, он не мальчик, от него ждут результат", - сказал Газинский в интервью Sport24.

В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 10 матчей и отметился 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 4 миллиона евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2029 года. На счету футболиста 3 матча в составе национальной команды России.

После 7 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.

