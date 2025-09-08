Матчи Скрыть

Мостовой: Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл. Не поймет. Поэтому я, как и многие, не читаю его комментарии. Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь", - цитирует Мостового "СЭ".

Мурад Мусаев является главным тренером "Краснодара" с 2024 года, также он тренировал команду с 2020 по 2021 год, а после работал в азербайджанском "Сабахе". По итогам прошлого сезона южане впервые в истории стали чемпионами страны.

После 7 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками в своем активе. В 8 туре РПЛ "быки" сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".

