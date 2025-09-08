Агент Селюк: если "Динамо" хочет выигрывать титулы, то им нужно убирать Карпина

"Как оценю работу Карпина в "Динамо"? Абсолютно никак вообще! Я не понимаю, как его туда назначили. Если "Динамо" хочет выигрывать титулы, то им нужно убирать Карпина. То же самое нужно сделать и сборной России. Человек не выиграл ни одного трофея, но его позвали работать в большой клуб. "Динамо»" нужен статусный тренер, который умеет выигрывать титулы", - сказал Селюк.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом сроком на три года. Карпин также возглавляет сборную России. После 7 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ с 8 набранными очками.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"