Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Агент Селюк: если "Динамо" хочет выигрывать титулы, то им нужно убирать Карпина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Как оценю работу Карпина в "Динамо"? Абсолютно никак вообще! Я не понимаю, как его туда назначили. Если "Динамо" хочет выигрывать титулы, то им нужно убирать Карпина. То же самое нужно сделать и сборной России. Человек не выиграл ни одного трофея, но его позвали работать в большой клуб. "Динамо»" нужен статусный тренер, который умеет выигрывать титулы", - сказал Селюк.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня 2025 года. Специалист подписал контракт с клубом сроком на три года. Карпин также возглавляет сборную России. После 7 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ с 8 набранными очками.

