В отношении экс-нападающего сборной России Федора Смолова возбуждено уголовное дело - источник

По информации источника, в отношении экс-нападающего "Краснодара" Федора Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки с его участием в "Кофемании". У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
Напомним, что в июле текущего года стало известно, что российский футболист Федор Смолов в центре Москвы ударил двоих посетителей "Кофемании". Сообщалось, что Смолов выплатил пострадавшему 1 миллион рублей, также футболист записал видеоролик с извинениями.
На данный момент Федор Смолов является свободным агентом, по итогам прошлого сезона нападающий впервые в своей карьере стал чемпионом России, завоевав трофей с "Краснодаром". В текущем сезоне нападающий выступал в Кубке России в составе медиафутбольного клуба "Броук Бойз".
Источник: RT.
Фото: ФК "Краснодар"