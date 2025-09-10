"Локомотив" завершил летнюю трансферную кампанию - источник

По информации источника, в московском "Локомотиве" завершили работу на трансферном рынке. Сообщается, что в летнее окно трансферов на вход у "железнодорожников" больше не будет.
В текущее трансферное окно состав красно-зеленых пополнил полузащитник Данил Пруцев, взятый в аренду из "Спартака", нападающий Николай Комличенко, вингеры Зелимхан Бакаев и Александр Руденко, защитник Кристиан Рамирес, а также форвард Александр Французов, отданный в аренду дзержинскому "Арсеналу".
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Локомотив"