"Локомотив" завершил летнюю трансферную кампанию - источник

Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, в московском "Локомотиве" завершили работу на трансферном рынке. Сообщается, что в летнее окно трансферов на вход у "железнодорожников" больше не будет.

В текущее трансферное окно состав красно-зеленых пополнил полузащитник Данил Пруцев, взятый в аренду из "Спартака", нападающий Николай Комличенко, вингеры Зелимхан Бакаев и Александр Руденко, защитник Кристиан Рамирес, а также форвард Александр Французов, отданный в аренду дзержинскому "Арсеналу".

Источник: "Чемпионат"

