Французский нападающий перешел в "Рубин"

Рубин подписал французского нападающего Жан-Жюльена Сиве.
Фото: ФК "Генгам"
Об этом появилась информация на официальном сайте Российской Премьер-Лиги. "Рубин" заявил игрока на текущий сезон РПЛ.

Ранее стало известно, что сумма трансфера Сиве в "Рубин" составит 2,5 миллиона евро.

Жан-Жюльен Сиве перешел в казанский клуб из "Генгама", выступающего во французской Лиге 2. В текущем сезоне Сиве принял участие в трёх матчах за команду, не отметившись результативными действиями.

