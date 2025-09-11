Об этом появилась информация на официальном сайте Российской Премьер-Лиги. "Рубин" заявил игрока на текущий сезон РПЛ.
Ранее стало известно, что сумма трансфера Сиве в "Рубин" составит 2,5 миллиона евро.
Жан-Жюльен Сиве перешел в казанский клуб из "Генгама", выступающего во французской Лиге 2. В текущем сезоне Сиве принял участие в трёх матчах за команду, не отметившись результативными действиями.
Французский нападающий перешел в "Рубин"
Фото: ФК "Генгам"