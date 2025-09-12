Смолов частично признал вину по уголовному делу

"В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину", - приводит слова источника ТАСС.
Ранее стало известно, что в отношении экс-футболиста "Краснодара" Федора Смолова возбуждено уголовное дело. Напомним, что в мае текущего года футболист устроил драку в "Кофемании" в Москве. Сообщалось, что у одного из пострадавших диагностирован перелом нижней челюсти.
По итогам прошлого сезона Федор Смолов стал чемпионом России в составе "Краснодара". На данный момент форвард является свободным агентом и выступает за медиафутбольный клуб "Броук Бойз" в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"