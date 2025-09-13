Дзюба - о легионерах "Краснодара": пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить

"Они хорошие ребята, по хорошему буйные, люблю такое. Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они там делают, для меня не проблема. Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Сегодня, 13 августа, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил "Краснодару" в 8 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились: Виктор Са, Артем Дзюба (пенальти) и Никита Кривцов. На 88 минуте встречи южане остались в меньшинстве - красную карточку получил защитник Диего Коста.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. После 8 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице с 19 набранными очками, тольяттинский "Акрон" располагается на 14 строчке с 6 баллами в своем активе.