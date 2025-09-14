В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Луиса Чавеса

"Все хорошо, идем по протоколу. Большая вероятность, что эту часть сезона он пропустит. Спешить никто не будет", - приводит слова Родионова "Матч ТВ".
Напомним, что в июне текущего года Луис Чавес получил повреждение - у полузащитник был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В прошлом сезоне мексиканец провел за московское "Динамо" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 3 забитых гола и 4 голевые передачи. Контракт 29-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
Фото: ФК "Динамо"