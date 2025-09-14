Булыкин: выходка Станковича не красит ни его, ни "Спартак", ни российский футбол

"Наверное, Деян хотел показать, что переживает, что эмоционален, но это чересчур. [Подобное происходит] не первый раз, уже вызывает не какие-то приятные чувства, что человек живет футболом, а кажется, что уже перебор. Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка Станковича не красит ни его, ни "Спартак", ни российский футбол", - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".
Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились - Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
Напомним, Деян Станкович работает в московском "Спартаке" с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года. После 8 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата страны с 12 набранными очками.
Фото: ФК "Спартак"