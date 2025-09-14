Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Булыкин: выходка Станковича не красит ни его, ни "Спартак", ни российский футбол

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об удалении Деяна Станковича в матче 8 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Наверное, Деян хотел показать, что переживает, что эмоционален, но это чересчур. [Подобное происходит] не первый раз, уже вызывает не какие-то приятные чувства, что человек живет футболом, а кажется, что уже перебор. Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка Станковича не красит ни его, ни "Спартак", ни российский футбол", - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились - Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Напомним, Деян Станкович работает в московском "Спартаке" с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года. После 8 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата страны с 12 набранными очками.

