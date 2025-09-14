Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Бывший арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти в пользу ЦСКА в матче с "Ростовом"

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин рассказал, почему не был назначен пенальти в ворота "Ростова" в матче против ЦСКА.
"Мы видим, что главный судья Сергей Карасев пропустил наступ в штрафной "Ростова". VAR долго-долго проверяет, зовёт Карасёва к монитору, показывает ему, что произошёл наступ на пятку и следует назначить пенальти. Карасёв, судя по всему, с этим соглашается. Дальше ему начинают показывать, с чего же началась атака ЦСКА. А эта атака началась с фола Мойзеса на Роналду. Соответсвенно, пенальти назначен быть не может", - сказал Лапочкин в интервью Betonmobile.

Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. У "армейцев" было два удаления во время игры. На 43-й минуте за агрессивное поведение был наказан прямой красной карточкой защитник Милан Гайич, а на 84-й минуте за две жёлтые карточки поле покинул бразильский полузащитник Матеус Алвес.

На данный момент ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 очками.

Следующий матч в чемпионате команда Челестини проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 22 сентября.

