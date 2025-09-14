"Мы видим, что главный судья Сергей Карасев пропустил наступ в штрафной "Ростова". VAR долго-долго проверяет, зовёт Карасёва к монитору, показывает ему, что произошёл наступ на пятку и следует назначить пенальти. Карасёв, судя по всему, с этим соглашается. Дальше ему начинают показывать, с чего же началась атака ЦСКА. А эта атака началась с фола Мойзеса на Роналду. Соответсвенно, пенальти назначен быть не может", - сказал Лапочкин в интервью Betonmobile.
Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. У "армейцев" было два удаления во время игры. На 43-й минуте за агрессивное поведение был наказан прямой красной карточкой защитник Милан Гайич, а на 84-й минуте за две жёлтые карточки поле покинул бразильский полузащитник Матеус Алвес.
На данный момент ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 очками.
Следующий матч в чемпионате команда Челестини проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 22 сентября.
Бывший арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти в пользу ЦСКА в матче с "Ростовом"
Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин рассказал, почему не был назначен пенальти в ворота "Ростова" в матче против ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА