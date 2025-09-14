Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Олейников: готов играть с первых минут

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников прокомментировал победу команды над "Сочи" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Была пауза, за которую я смог набрать форму. Показал свой футбол. Давно не играл. Матч складывался тяжело. "Сочи" давал играть, создавать моменты. По своему состоянию чувствую, что готов играть с первых минут", - сказал Олейников в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября, "Крылья Советов" принимали у себя дома "Сочи" в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы в составе самарцев забивали Иван Олейников и Владимир Игнатенко.

После восьми туров команда Адиева располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут в Кубке России против "Краснодара". Игра пройдёт в среду, 17 сентября.

