Олейников: готов играть с первых минут

"Была пауза, за которую я смог набрать форму. Показал свой футбол. Давно не играл. Матч складывался тяжело. "Сочи" давал играть, создавать моменты. По своему состоянию чувствую, что готов играть с первых минут", - сказал Олейников в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября, "Крылья Советов" принимали у себя дома "Сочи" в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы в составе самарцев забивали Иван Олейников и Владимир Игнатенко.
После восьми туров команда Адиева располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.
Следующую игру "Крылья Советов" проведут в Кубке России против "Краснодара". Игра пройдёт в среду, 17 сентября.
Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников прокомментировал победу команды над "Сочи" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"