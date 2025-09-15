Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Спортивный директор "Акрона": конфликта с Дзюбой у нас нет

Спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков прокомментирвал слова нападающего Артема Дзюбы о необходимости новых трансферов.
Фото: ФК "Акрон"
"Я это списываю на эмоции: все мы прекрасно знаем, что Артем — амбициозный человек, не любит проигрывать, а у "Акрона" была неудачная серия. Но никакого давления или уж тем более конфликта у нас никакого не было", – приводит слова Чистякова "Матч ТВ".

Напомним, после поражения "Акрона" от ЦСКА в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги Дзюба заявил, что руководству тольяттинской команды необходимо делать больше трансферов, иначе "Акрон" рискует вылететь в Первую Лигу. На данный момент команда Заурбека Тедеева занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков в восьми встречах. В следующем туре "Акрон" примет казанский "Рубин". Матч состоится в субботу, 20 сентября.

