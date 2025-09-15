- «В "Балтике" есть хорошие футболисты, знающие себе цену и понимающие свои возможности. Поэтому они супермотивированы, много бегают на больших скоростях и выигрывают все единоборства. Мне такие команды нравятся, - сказал Лепехин "Чемпионату".
Напомним, вчера, 14 сентября, состоялся матч восьмого тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на второй строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 8 турах. В текущем сезоне чемпионата калининградцы не потерпели ни одного поражения.
Лепехин оценил игру "Балтики" в этом сезоне РПЛ
Бывший российский футболист Константин Лепехин высказался об игре "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"