В "Акроне" сообщили, что трансферная кампания клуба еще не завершена

Спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков прокомментировал работу клуба этим летом на трансферном рынке.
Фото: ФК "Акрон"
- К концу окна, считаю, выполнили практически все запланированное. Исключение — одна позиция. Но у нас есть опция заявить свободного агента в ближайшие две недели, мы прорабатываем такие варианты. Вполне возможно, что трансферная кампания еще не завершена.

Напомним, в последние дни летнего трансферного окна состав "Акрона" пополнили полузащитник Кристиян Бистрович, защитники Йомар Роча и Илья Агапов, а также вингер Эдгар Севикян.

По итогам 8 сыгранных туров тольяттинская команда набрала 6 очков и находится на предпоследней 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Красно-черные одержали лишь одну победу в текущем чемпионате и потерпели 4 поражения.

Источник: "Матч ТВ"

