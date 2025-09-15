"От такого точно не отказываются". Агент Батракова - о возможном интересе "Барселоны" к игроку

- Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе "Барселоны". Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что каталонская "Барселона" интересуется атакующим полузащитником московского "Локомотива" и сборной России Алексеем Батраковым.
Минувшим летом 20-летний футболист продлил свой контракт с клубом, воспитанником которого он является, до конца июня 2029 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 10 забитых голов и 2 голевые передачи.
Источник: Sport24
Фото: ФК "Локомотив"