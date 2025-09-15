Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Кремонезе2 тайм
Комо
21:45
ДженоаНе начат

"От такого точно не отказываются". Агент Батракова - о возможном интересе "Барселоны" к игроку

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "Локомотива" Алексея Батракова, отреагировал на новость об интересе к его клиенту со стороны "Барселоны".
Фото: ФК "Локомотив"
- Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе "Барселоны". Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что каталонская "Барселона" интересуется атакующим полузащитником московского "Локомотива" и сборной России Алексеем Батраковым.

Минувшим летом 20-летний футболист продлил свой контракт с клубом, воспитанником которого он является, до конца июня 2029 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 10 забитых голов и 2 голевые передачи.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится