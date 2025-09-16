Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

"Если меня будут заставлять это делать, то я не получу удовольствия". Кудряшов - о книгах для футболистов

Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов высказался об идеи министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования футболистов посредством чтения литературы.
Фото: РФС
"Это сугубо личное каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю. Для меня — это бред", - цитирует Кудряшова "СЭ".

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для профессиональных футболистов. Также министр спорта рассказал, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров - вместо схемы "13+8" в лиге будет задействован лимит "10+5".

Федор Кудряшов выступал за московский "Спартак", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и ряд других российских и зарубежных клубов. На данный момент защитник является игроком медиафутбольного клуба 2DROTS.

