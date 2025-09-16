"Если меня будут заставлять это делать, то я не получу удовольствия". Кудряшов - о книгах для футболистов

"Это сугубо личное каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю. Для меня — это бред", - цитирует Кудряшова "СЭ".
Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для профессиональных футболистов. Также министр спорта рассказал, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров - вместо схемы "13+8" в лиге будет задействован лимит "10+5".
Федор Кудряшов выступал за московский "Спартак", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и ряд других российских и зарубежных клубов. На данный момент защитник является игроком медиафутбольного клуба 2DROTS.
