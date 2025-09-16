"Считаю, что лимит вообще не нужен. Это все искусственно. Портит ли конкуренцию лимит на легионеров? Да. Помимо этого он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно", - приводит слова Кудряшова "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь 8 из них. Новый лимит предполагает, что клубы РПЛ смогут иметь в своем распоряжении не более 10 легионеров и выпускать одновременно на поле половину из них.
Федор Кудряшов выступал за московский "Спартак", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов" и ряд других российских и зарубежных клубов. На данный момент защитник является игроком медиафутбольного клуба 2DROTS.
Экс-игрок сборной России: лимит вообще не нужен
Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: РФС