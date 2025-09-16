"Несмотря на то что остались вдесятером, ребята бились до конца и верили, что мы сможем забрать игру, что и получилось. Играть вдесятером всегда непросто, тем более — против команды Премьер?лиги, но в какой?то степени удаление дало ребятам психологический толчок", — приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" состоялся во вторник, 16 сентября. По его итогам команда Биджиева, доигрывая в меньшинстве, одержала победу со счетом 2:1. Во втором тайме защитник команды гостей Сослан Кагермазов был удален с поля на 69-й минуте. Нападающий Гамид Агаларов забил гол в ворота хозяев на 77-й минуте с пенальти. После этой встречи команда из Дагестана лидирует в группе С, набрав 11 очков.
Биджиев – о волевой победе "Динамо" Мх над "Пари НН": удаление дало психологический толчок
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался о волевой победе команды в кубковом матче с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала