Кубок России

Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Биджиев – о волевой победе "Динамо" Мх над "Пари НН": удаление дало психологический толчок

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался о волевой победе команды в кубковом матче с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Несмотря на то что остались вдесятером, ребята бились до конца и верили, что мы сможем забрать игру, что и получилось. Играть вдесятером всегда непросто, тем более — против команды Премьер?лиги, но в какой?то степени удаление дало ребятам психологический толчок", — приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между махачкалинским "Динамо" и "Пари НН" состоялся во вторник, 16 сентября. По его итогам команда Биджиева, доигрывая в меньшинстве, одержала победу со счетом 2:1. Во втором тайме защитник команды гостей Сослан Кагермазов был удален с поля на 69-й минуте. Нападающий Гамид Агаларов забил гол в ворота хозяев на 77-й минуте с пенальти. После этой встречи команда из Дагестана лидирует в группе С, набрав 11 очков.

