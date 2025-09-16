В "Динамо" не исключили возможность аренды Захаряна

"Такие переговоры мы не ведем. Но ничего исключать нельзя", — приводит слова Пивоварова "Спорт-Экспресс".
22-летний полузащитник является воспитанником "Динамо". Он перешел из московской команды в "Реал Сосьедад" летом 2023 года. За это время он провел 45 матчей в составе испанского клуба, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи. В нынешнем сезоне Закарян впервые с февраля вышел на поле во встрече четвертого тура испанской Ла Лиги с мадридским "Реалом". Матч завершился победой мадридцев со счетом 2:1.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможной аренде полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
