Гендиректор махачкалинского "Динамо" высказался об игре в Кубке России

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении команды в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
- К Кубку России относимся с уважением, менее статусным командам здесь проще выиграть трофей, чем в РПЛ. Чемпионат важнее, но играть будем на победу в обоих турнирах, - сказал Газизов "РБ Спорт".

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице группы С Пути РПЛ Кубка России, имея в своем активе 11 очков в 4 матчах. В РПЛ махачкалинцы занимают 12 место с 8 очками.

