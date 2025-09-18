Гендиректор махачкалинского "Динамо" высказался об игре в Кубке России

- К Кубку России относимся с уважением, менее статусным командам здесь проще выиграть трофей, чем в РПЛ. Чемпионат важнее, но играть будем на победу в обоих турнирах, - сказал Газизов "РБ Спорт".
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице группы С Пути РПЛ Кубка России, имея в своем активе 11 очков в 4 матчах. В РПЛ махачкалинцы занимают 12 место с 8 очками.
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении команды в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"