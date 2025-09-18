Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
0 - 4 0 4
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
2 - 2 2 2
Буде-ГлимтЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Аякс
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Ливерпуль
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

Овчинников: топ-клубы России побоятся назначить Талалаева главным тренером

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о работе Андрея Талалаева, который возглавляет "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"
- Это специфический тренер, который отстаивает свои взгляды, и не все руководители клубов это выдерживают. Мне кажется, что топ-клубы России просто побоятся назначить к себе Талалаева, - сказал Овчинников "Чемпионату".

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. В сезоне-2024/2025 калининградцы под руководством российского специалиста заняли первое место в Первой лиге.

В текущем сезоне "балтика" располагается на втором месте в РПЛ с 16 очками в 8 матчах.

