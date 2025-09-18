Овчинников: топ-клубы России побоятся назначить Талалаева главным тренером

- Это специфический тренер, который отстаивает свои взгляды, и не все руководители клубов это выдерживают. Мне кажется, что топ-клубы России просто побоятся назначить к себе Талалаева, - сказал Овчинников "Чемпионату".
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. В сезоне-2024/2025 калининградцы под руководством российского специалиста заняли первое место в Первой лиге.
В текущем сезоне "балтика" располагается на втором месте в РПЛ с 16 очками в 8 матчах.
