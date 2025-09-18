Червиченко - о новичках "Спартака": пока Лунёв больше помог, чем они

"Помогут ли "Спартаку" трансферы Джику и Ву? Мне кажется, пока не особо помогло. Больше в последнем матче Лунёв помог "Спартаку". Да, они фактурные, техничные, игроки вроде неплохие, но надо смотреть. Честно говоря, очень удивился, когда Бабич оказался на скамейке, а эти двое вышли. Странно - из огня да в полымя. Доверие-то, получается, им там с гаком предоставили. Ну, два пропустили, значит, не совсем чётко отыграли", - сказал Червиченко в интервью "Сетевому изданию СП".
В субботу, 13 сентября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги. После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками.
Кристофер Ву присоединился к красно-белым на правах свободного агента. Камерунский защитник вышел в стартовом составе на игру с "Динамо" и был заменён в перерыве.
Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро. Ганец провёл на поле все 90 минут.
В следующем туре чемпионата страны красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов". Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру новичков красно-белых.
Фото: РИА Новости Спорт