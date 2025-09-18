Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Спортивный директор "Балтики": не дожали "Зенит". По всем метрикам мы были лучше

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян высказался о ничейном результате с "Зенитом" в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Не дожали. По всем метрикам мы были лучше гегемона чемпионата. Могли рассчитывать на победу. Мне кажется, футболисты "Зенита" выдохнули после окончания игры. А разве плохо, что "Балтика" навязывает игру и является конкурентноспособной? Респект тренерскому штабу", - сказал Маргарян в интервью "СЭ".

В воскресенье, 14 сентября "Балтика" на своём поле принимала "Зенит". Встреча закончилась со счётом 0:0. Пока калининградцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков. Команда Талалаева не потерпела ещё ни одного поражения в Российской Премьер-Лиге. Это повторение рекорда чемпионатов России для новичков лиги. Столько же туров в сезоне 2001 года не проигрывал "Сокол".

В следующем туре "Балтика" 21 сентября, в воскресенье примет на своём поле "Ростов".

