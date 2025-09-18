"В "Зените" идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания. Думаю, что нужно провести несколько матчей в одном выбранном составе, чтобы все игроки окончательно притерлись друг к другу", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
По итогам восьми стартовых туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака набрала 13 очков и на данный момент идет шестой в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является "Краснодар", от которого "Зенит" отстает на шесть очков. С командой Мурада Мусаева сине-бело-голубые встретятся в воскресенье, 21 сентября. Матч девятого тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.
Гришин заявил, что главный тренер "Зенита" перестраивает команду
Фото: ФК "Зенит"