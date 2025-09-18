Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Гришин заявил, что главный тренер "Зенита" перестраивает команду

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"В "Зените" идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания. Думаю, что нужно провести несколько матчей в одном выбранном составе, чтобы все игроки окончательно притерлись друг к другу", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

По итогам восьми стартовых туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака набрала 13 очков и на данный момент идет шестой в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является "Краснодар", от которого "Зенит" отстает на шесть очков. С командой Мурада Мусаева сине-бело-голубые встретятся в воскресенье, 21 сентября. Матч девятого тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится