Риера: это правда, что мы говорили со "Спартаком". Теперь не самый подходящий момент для этого

Главный тренер "Целе" Альберт Риера подтвердил, что обсуждал возможность работы в "Спартаке".
Фото: Getty Images
"Да, это правда, что мы говорили со "Спартаком". Но не сейчас. Теперь не самый подходящий момент для этого. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в "Целе", – приводит слова Риеры "Чемпионат".

На данный момент Альберт Риера возглавляет "Целе", который играет в Первой Лиге Словении. Летом 2024 года он получил назначение в словенской команде второй раз. Ранее он тренировал футболистов "Целе" с июля по октябрь 2023 года. Весной 2024 года сообщалось, что испанец стал одним из кандидатов на должность главного тренера "Спартака", которую теперь занимает сербский специалист Деян Станкович.

