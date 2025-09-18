Агент Жиго: вернуться в Россию? Жиго не закрывал эту дверь

"Вернуться в Россию? Почему бы и нет. Жиго никогда не закрывал эти двери. Посмотрим, что будет зимой", – сказал агент.
Сейчас футболист выступает за "Лацио". Жиго выступал за московский "Спартак" с 2018 по 2021 год, а также в 2022-м. Всего в составе красно-белых француз провел 110 матчей, в который отметился 10 голами и 5 результативными передачами на партнеров.
Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы экс-защитника "Спартака" Самюэля Жиго, высказался в беседе с Rusfootball.info о возможном возвращении француза в Россию.
Фото: РИА Новости