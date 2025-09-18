Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Агент Жиго: вернуться в Россию? Жиго не закрывал эту дверь

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы экс-защитника "Спартака" Самюэля Жиго, высказался в беседе с Rusfootball.info о возможном возвращении француза в Россию.
Фото: РИА Новости
"Вернуться в Россию? Почему бы и нет. Жиго никогда не закрывал эти двери. Посмотрим, что будет зимой", – сказал агент.

Сейчас футболист выступает за "Лацио". Жиго выступал за московский "Спартак" с 2018 по 2021 год, а также в 2022-м. Всего в составе красно-белых француз провел 110 матчей, в который отметился 10 голами и 5 результативными передачами на партнеров.

