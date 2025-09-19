"Кисляк - настоящий трудяга и профессионал. Это видно на поле: уверенность в себе, правильные решения, быстрая игра - всё делает чётко. Матвей понимает футбол, отдаёт всего себя. У него есть все данные, чтобы развиваться дальше. Я надеюсь, он продолжит прогрессировать, и у него всё получится", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.
Матвей Кисляк в этом сезоне в составе ЦСКА принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и отдал три голевые передачи. Также хавбек победил в голосовании "армейских" болельщиков и был признан лучшим игроком июля-августа в команде.
После восьми сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-синие сыграют на выезде с "Сочи", который занимает последнее место с одним баллом в своем активе.
Обляков объяснил прогресс Кисляка
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об игре одноклубника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА