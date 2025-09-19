Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Обляков объяснил прогресс Кисляка

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об игре одноклубника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кисляк - настоящий трудяга и профессионал. Это видно на поле: уверенность в себе, правильные решения, быстрая игра - всё делает чётко. Матвей понимает футбол, отдаёт всего себя. У него есть все данные, чтобы развиваться дальше. Я надеюсь, он продолжит прогрессировать, и у него всё получится", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.

Матвей Кисляк в этом сезоне в составе ЦСКА принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и отдал три голевые передачи. Также хавбек победил в голосовании "армейских" болельщиков и был признан лучшим игроком июля-августа в команде.

После восьми сыгранных туров ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-синие сыграют на выезде с "Сочи", который занимает последнее место с одним баллом в своем активе.

