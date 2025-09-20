Семин рассказал об ожиданиях от матча "Краснодар" - "Зенит"

"Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас "Краснодар" идет более стабильно, чем "Зенит", краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы. За "Краснодар", конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, заполненный стадион", - цитирует Семина ТАСС.
В воскресенье, 21 сентября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с петербургским "Зенитом" в матче 9 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 8 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 6 строчке с 13 баллами в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане впервые в истории стали чемпионами страны, команда Сергея Семака завоевала серебряные медали.