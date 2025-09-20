"Наш главный тренер ставить только самые высокие цели. Мы доверяем ему и идем вместе к этим целям. То есть это чемпионство? Возможно", - приводит слова Кукушкина "СЭ".
После 8 сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает 2 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева примет на своем поле "Ростов" - встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 17:00 по столичному времени.
В 4 туре группового этапа Кубка России калининградцы одержали победу над ЦСКА (1:1, 10:9 - пен.). На данный момент "Балтика" занимает последнее место в квартете D c 2 очками в своем активе.
Футболист "Балтики" назвал возможным чемпионство команды в этом сезоне
Голкипер "Балтики" Иван Кукушкин высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Балтика"