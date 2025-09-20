Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен
Волга Ул
1 - 4 1 4
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
Спартак КостромаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
ЛидсЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 4 0 4
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
1 - 4 1 4
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
БаварияЗавершен
Гамбург
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
0 - 2 0 2
Ренн1 тайм
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

Экс-полузащитник "Спартака": Умяров лучший на своей позиции в чемпионате России

Бывший футболист "Спартака" Павел Яковлев прокомментировал игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Умяров лучший на своей позиции в чемпионате России. Не вызывать его в сборную - личное решение Карпина, он ответственен за результат. В его понимании есть футболисты лучше, но цифры показывают другое. Не сомневаюсь, что Наиля вызвали бы, если бы сборная России играла матчи за выход на крупный турнир", - сказал Яковлев в интервью "Чемпионату".

Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с 2019 года. Хавбек провёл за клуб во всех турнирах 174 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России.

После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов". Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 14:30 по московскому времени.

