"Умяров лучший на своей позиции в чемпионате России. Не вызывать его в сборную - личное решение Карпина, он ответственен за результат. В его понимании есть футболисты лучше, но цифры показывают другое. Не сомневаюсь, что Наиля вызвали бы, если бы сборная России играла матчи за выход на крупный турнир", - сказал Яковлев в интервью "Чемпионату".
Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с 2019 года. Хавбек провёл за клуб во всех турнирах 174 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России.
После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В девятом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов". Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 14:30 по московскому времени.
Экс-полузащитник "Спартака": Умяров лучший на своей позиции в чемпионате России
Бывший футболист "Спартака" Павел Яковлев прокомментировал игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак" Москва