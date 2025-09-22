Мостовой: какая разница, сидит Станкович на трибуне или на скамейке? Играют футболисты

"Кто-то закапывает "Спартак", кто-то закапывает Станковича, но это смешно. "Спартак" поднимается, как я и говорил. Они уже почти в пятерке, в следующем туре будут в тройке. Какая разница, сидит Станкович на трибуне или на скамейке? Играют футболисты", – приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Напомним, красно-белые провели матч без главного тренера Деяна Станковича. Ранее КДК РФС дисквалифицировал специалиста на месяц из-за нецензурных высказываний в адрес судьи во время матча с "Динамо".
В воскресенье, 21 сентября, "Спартак" встретился с "Крыльями Советов". Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги завершился победой московской команды со счетом 2:1. На данный момент "Спартак", набрав 15 очков, идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал итоги матча "Спартака" с "Крыльями Советов".
