"Игра и должна быть мотивацией, мы играем за "Зенит", - сказал Эракович в интервью Metaraitings.
В этом сезоне Страхиня Эракович провёл семь матчей во всех турниров за петербургский клуб.
Вчера, 21 сентября "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 2:0. Голами в составе сине-бело-голубых отметились полузащитники Максим Глушенков и Луис Энрике.
На данный момент команда Сергея Семака занимает четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков, отставая от первого места на три балла.
Следующий матч "Зенит" на своём поле проведёт против "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 27 сентября.
Защитник "Зенита" ответил на вопрос, что его мотивирует
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович рассказал, что мотивирует футболистов петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"