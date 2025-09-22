Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
1 - 3 1 3
ЦСКАЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
1 - 0 1 0
Пиза2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
1 - 0 1 0
ПСЖ2 тайм

Защитник "Зенита" ответил на вопрос, что его мотивирует

Защитник "Зенита" Страхиня Эракович рассказал, что мотивирует футболистов петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Игра и должна быть мотивацией, мы играем за "Зенит", - сказал Эракович в интервью Metaraitings.

В этом сезоне Страхиня Эракович провёл семь матчей во всех турниров за петербургский клуб.

Вчера, 21 сентября "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 2:0. Голами в составе сине-бело-голубых отметились полузащитники Максим Глушенков и Луис Энрике.

На данный момент команда Сергея Семака занимает четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков, отставая от первого места на три балла.

Следующий матч "Зенит" на своём поле проведёт против "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 27 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится