Арбитр Федотов оценил работу Карасева в матче "Краснодара" с "Зенитом"

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решения судьи Сергея Карасева в матче "Краснодара" с "Зенитом".
Фото: РПЛ
"Непонятна только карточка Петрову. Но, анализируя всю игру, я не буду снижать за это оценку. Это управление игрой, и в таком матче это ключевая работа для арбитра. Было видно, как он действует, что он старается, не пренебрегает общением с футболистами", – приводит слова Федотова "Чемпионат".

Встреча девятого тура РПЛ между "Краснодара" и "Зенитом" состоялась в воскресенье, 21 сентября. По ее итогам санкт-петербургская команда одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике. Матч судила бригада арбитров во главе в Сергеем Карасевым.

После этого тура "Зенит" поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков. "Краснодар" на данный момент является лидером, имея в своем активе 19 очков.

