Карпин назвал позицию в сборной России с самой высокой конкуренцией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какая позиция в национальной команде имеет наибольшее количество претендентов.
Фото: РФС
"В первую очередь это позиция в центре полузащиты, на ней сейчас, пожалуй, самая высокая конкуренция", – приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин включил в расширенный список сборной 42 футболиста. Осенью 2025 года Россия проведет ряд товарищеских встреч. Ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.

В сентября Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на катаром (4:1).

