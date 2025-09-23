Представитель Азмуна: Сердар очень хочет сыграть со сборной России в Волгограде

"На Азмуна рассчитывают в сборной Ирана. Три дня назад он забил очередной мяч за клуб и находится в отличной форме. Общался с ним, и он очень хочет сыграть со сборной России в Волгограде. Ждем окончательного списка сборной Ирана, в который, я уверен, он, как лидер команды, попадет", - цитирует Хагитали Sport24.
В текущем сезоне Сердар Азмун провел за "Шабаб Аль-Ахли" во всех турнирах 2 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу. Форвард выступал за петербургский "Зенит" с 2019 по 2022 год, ранее он был игроком "Ростова" и казанского "Рубина". На счету нападающего 91 матч в составе сборной Ирана и 57 забитых голов.
10 октября национальная команда России проведет товарищеский матч с Ираном. Встреча состоится в Волгограде, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени.
Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал о желании своего клиента сыграть с национальной командой России.