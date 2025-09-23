Матчи Скрыть

Экс-защитник "Динамо" назвал хороший результат для команды

Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат рассказал о перспективах бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Хочется, чтобы команда всегда боролась за самые высокие места. Если "Динамо" попадёт в тройку в первом сезоне Карпина, это будет хороший результат", - сказал Гранат в интервью "РБ Спорт".

Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом этого года. Также он совмещает эту должность с рабой в сборной России, которой руководит с июля 2021 года.

Бело-голубые после девяти туров располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в пятницу, 26 сентября.

