Спортивный директор "Балтики" ответил на вопрос об интересе к Талалаеву от топ-клубов

"Нет ли страха, что топ-клубы могут забрать Талалаева у "Балтики"? Есть опасение. Мы хорошо понимаем, что любой клуб, который хорошо себя проявил, может столкнуться со спросом на главного тренера, так как он является вожаком команды. Мы к этому тоже внутренне готовимся. Думаю, на Талалаева 100 процентов будет спрос", - сказал Маргарян в интервью "РБ Спорт".
В воскресенье, 21 сентября, "Балтика" принимала на своём поле "Ростов". Игра девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась нулевой ничьей. Такой результат позволил калининградцам продлить серию без поражений в РПЛ до девяти матчей. На данный момент команда Андрея Талалаева поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.
В следующем туре "Балтика" сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, на стадионе "ВЭБ-Арена".
Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян рассказал, что клуб готовится к интересу топ-команд к своему главному тренеру Андрею Талалаеву.
Фото: ФК "Балтика"