"Уйти в аренду в "Динамо" - правильный шаг". Непомнящий - о Захаряне

— Арсен Захарян появился в расширенном списке сборной. Что думаете? Может, Карпин поговорит с ним по поводу аренды в "Динамо"?
— Карпин уже всё объяснил, Арсен уже начал выходить в составе за "Реал Сосьедад". По поводу "Динамо" — это правильно, давно пора уже. Это достаточно сложный вопрос. Я не знаю, насколько парень хочет играть. Но, на мой взгляд, уйти в аренду в "Динамо" — правильный шаг, - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с 2023 года - россиянин провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. Ранее полузащитник был игроком московского "Динамо", в составе которого вышел на поле в 89 встречах и отметился 19 забитыми голами и 25 голевыми передачами.
В октябре национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Ираном и Боливией. Арсен Захарян попал в расширенный список сборной на эти встречи. Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин занимает аналогичную должность в московском "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES