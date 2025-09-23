Матчи Скрыть

"Уйти в аренду в "Динамо" - правильный шаг". Непомнящий - о Захаряне

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о карьере полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
— Арсен Захарян появился в расширенном списке сборной. Что думаете? Может, Карпин поговорит с ним по поводу аренды в "Динамо"?

— Карпин уже всё объяснил, Арсен уже начал выходить в составе за "Реал Сосьедад". По поводу "Динамо" — это правильно, давно пора уже. Это достаточно сложный вопрос. Я не знаю, насколько парень хочет играть. Но, на мой взгляд, уйти в аренду в "Динамо" — правильный шаг, - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".

Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с 2023 года - россиянин провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. Ранее полузащитник был игроком московского "Динамо", в составе которого вышел на поле в 89 встречах и отметился 19 забитыми голами и 25 голевыми передачами.

В октябре национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Ираном и Боливией. Арсен Захарян попал в расширенный список сборной на эти встречи. Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин занимает аналогичную должность в московском "Динамо".

