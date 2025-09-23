"Оренбург" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Динамо"

"Оренбург" просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 78-й минуте встречи, когда арбитр Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота "Динамо", - приводит слова представителя службы коммуникаций РФС "Чемпионат".
В 9 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Мехди Маухуб, Максим Осипенко (пенальти) и Ульви Бабаев, автором единственного забитого мяча в составе оренбуржцев стал Максим Савельев.
"Оренбург" обратился в ЭСК РФС по итогам матча 9 тура РПЛ с "Динамо" (1:3).
Фото: ФК "Динамо"