Гришин: Смолов мог бы сейчас играть в РПЛ, но для нападающего это уже критический возраст

"По своему мастерству, по таланту он мог бы сейчас играть в РПЛ. В командах второй восьмерки лиги однозначно заиграл бы. С другой стороны, для нападающего 35 лет — это уже критический возраст", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
Во вторник, 23 сентября, клуб медийной лиги Broke Boys уступил саратовскому "Соколу". Матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России завершился со счетом 0:2. По итогам этой встречи команда Федора Смолова вылетела из розыгрыша турнира. После матча нападающий заявил, что может завершить спортивную карьеру, однако будет рад предложениям из других футбольных клубов.
Отметим, что последним профессиональным футбольным клубом, в котором играл Смолов, был "Краснодар". В составе команды 35-летний футболист стал чемпионом России в прошедшем сезоне. Ранее Смолов также выступал за московский "Локомотив", с которым дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, на счету нападающего 16 голов за национальную сборную.
Бывший российский футболист Александр Гришин заявил, что нападающий медиаклуба Broke Boys Федор Смолов мог бы до сих пор играть в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"