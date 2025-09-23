Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
12:00
РодинаНе начат
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Непомнящий – о вручении "Золотого мяча" Дембеле: я не верю в эти выборы

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о вручении награды "Золотой мяч" нападающему "ПСЖ" Усману Дембеле.
Фото: Getty Images
"Я не понимаю, как выбирают того, кто выигрывает "Золотой мяч", какими критериями пользуются, каким образом определяют игрока, кто голосует за него. Выбрали, значит, выбрали, но я не очень верю в эти выборы", — приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".

Церемония вручения награды "Золотой мяч" состоялась в понедельник, 22 сентября, в Париже. По итогам голосования, победителем стал Усман Дембеле, который получил приз впервые в карьере. Второе место взял нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. Тройку лидеров замкнул полузащитник "ПСЖ" Витинья.

В сезоне?2024/25 Дембеле принял участие в 53-х матчах за французский клуб, в которых записал на свой счет 35 забитых мячей и 16 голевых передач. В составе "Пса" 28-летний нападающий в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.

