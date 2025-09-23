"Я не понимаю, как выбирают того, кто выигрывает "Золотой мяч", какими критериями пользуются, каким образом определяют игрока, кто голосует за него. Выбрали, значит, выбрали, но я не очень верю в эти выборы", — приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
Церемония вручения награды "Золотой мяч" состоялась в понедельник, 22 сентября, в Париже. По итогам голосования, победителем стал Усман Дембеле, который получил приз впервые в карьере. Второе место взял нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. Тройку лидеров замкнул полузащитник "ПСЖ" Витинья.
В сезоне?2024/25 Дембеле принял участие в 53-х матчах за французский клуб, в которых записал на свой счет 35 забитых мячей и 16 голевых передач. В составе "Пса" 28-летний нападающий в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.
Непомнящий – о вручении "Золотого мяча" Дембеле: я не верю в эти выборы
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о вручении награды "Золотой мяч" нападающему "ПСЖ" Усману Дембеле.
Фото: Getty Images