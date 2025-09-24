"Я так понимаю, что его заграничная карьера складывается не очень. Возможно, Карпин хочет посмотреть на него в сборной с перспективой вернуть его в "Динамо". Посмотреть, в каком он состоянии, именно в работе, а потом уже вести переговоры", — приводит слова Червиченко "Матч ТВ".
Захарян вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские встречи с Ираном и Боливией. Матчи состоятся 10 и 14 октября соответсвенно. 22-летний полузащитник выступал за "Динамо" до 2023 года, после чего перешел в "Реал Сосьедад". В сезоне-2025/26 Захарян принял участие в двух матчах в составе испанской команды, но не записал на свой счет результативных действий.
В июне 2025 года московское "Динамо" возглавил Валерий Карпин, который также занимает должность главного тренера сборной России по футболу.
Червиченко – о вызове Захаряна в сборную: возможно, Карпин хочет вернуть его в "Динамо"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о вызове полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"