Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Червиченко – о вызове Захаряна в сборную: возможно, Карпин хочет вернуть его в "Динамо"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о вызове полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
"Я так понимаю, что его заграничная карьера складывается не очень. Возможно, Карпин хочет посмотреть на него в сборной с перспективой вернуть его в "Динамо". Посмотреть, в каком он состоянии, именно в работе, а потом уже вести переговоры", — приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Захарян вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские встречи с Ираном и Боливией. Матчи состоятся 10 и 14 октября соответсвенно. 22-летний полузащитник выступал за "Динамо" до 2023 года, после чего перешел в "Реал Сосьедад". В сезоне-2025/26 Захарян принял участие в двух матчах в составе испанской команды, но не записал на свой счет результативных действий.

В июне 2025 года московское "Динамо" возглавил Валерий Карпин, который также занимает должность главного тренера сборной России по футболу.

