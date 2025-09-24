Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Сборная Афганистана согласна сыграть с Россией в товарищеском матче

Прездент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар подтведил готовность сборной Афганистана провести товарищеский матч против России.
Фото: официальный сайт РФС
Матч сборных Афганистана и России по большему футболу может пройти в одном из российских городов. Мы готовы приехать, но все будет зависеть от предложения, – заявил Каргар в интервью Sport24.

Ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.

В сентября Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на Катаром (4:1).

Сборная Афганистана занимает в рейтинге ФИФА 161-е место

