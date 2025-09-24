Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Тюкавин назвал самый сложный период во время восстановления от травмы

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о сложностях в восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Первый месяц восстановления дался тяжело, потом середина пролетела. Я спрашивал у семьи, у жены, с доктором советовался, из-за чего произошла эта травма. Решили, что возможно, повлияло много факторов - и поле, и то, что мы сразу после сбора в Дубае полетели на игру", - сказал Тюкавин в программе "Футбол России" на "Россия-24".

Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Форвард впервые после этого вышел на поле во втором тайме матча восьмого тура РПЛ со "Спартаком" (2:2). В игре против "Сочи" (4:0) в Кубке России нападающий вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

После девяти туров московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков. Следующую игру бело-голубые проведут на выезде против "Крыльев Советов". Встреча пройдёт в пятницу, 26 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится