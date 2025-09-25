Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Эракович: "Зенит" - лучшая команда российского футбола, мы станем чемпионами РПЛ

Защитник "Зенита" Страхиня Эракович высказался о текущих результатах петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что "Зенит" — лучшая команда российского футбола", - цитирует Эраковича ТАСС.

После 9 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 10 туре чемпионата петербуржцы примут на домашнем стадионе "Оренбург".

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, золотые медали завоевал "Краснодар". До этого подопечные Сергея Семака были бессменными чемпионами на протяжении шести лет кряду.

