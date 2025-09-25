Эракович: "Зенит" - лучшая команда российского футбола, мы станем чемпионами РПЛ

"Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что "Зенит" — лучшая команда российского футбола", - цитирует Эраковича ТАСС.
После 9 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 10 туре чемпионата петербуржцы примут на домашнем стадионе "Оренбург".
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, золотые медали завоевал "Краснодар". До этого подопечные Сергея Семака были бессменными чемпионами на протяжении шести лет кряду.
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович высказался о текущих результатах петербуржцев.
