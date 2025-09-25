Семин высказался о переходе Кузяева в "Рубин"

- Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Ему нужно всё начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня, - сказал Семин "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" официально объявил о подписании полузащитника Далера Кузяева вчера, 24 сентября. Футболист заключил с клубом однолетний контракт и будет выступать за казанцев под 14 номером.
Напомним, что в прошлом сезоне Далер Кузяев выступал за французский "Гавр". Полузащитник покинул клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в РПЛ с 15 очками.
Фото: ФК "Рубин"