Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
Спартак КостромаЗавершен
Волна
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
0 - 1 0 1
ФКСБЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
БраннЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Ференцварош
0 - 1 0 1
Виктория П1 тайм
Рейнджерс
0 - 0 0 0
Генк1 тайм
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Порту1 тайм
Утрехт
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Янг Бойз
1 - 3 1 3
Панатинаикос1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 1 1 1
ЭльчеЗавершен
Овьедо
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Семин высказался о переходе Кузяева в "Рубин"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
- Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Ему нужно всё начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня, - сказал Семин "Матч ТВ".

Казанский "Рубин" официально объявил о подписании полузащитника Далера Кузяева вчера, 24 сентября. Футболист заключил с клубом однолетний контракт и будет выступать за казанцев под 14 номером.

Напомним, что в прошлом сезоне Далер Кузяев выступал за французский "Гавр". Полузащитник покинул клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в РПЛ с 15 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится