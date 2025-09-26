Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
18:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Бавария
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Иван Игнатьев высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Нападающий "Оренбурга" Иван Игнатьев высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Оренбург"
"Будет серьезная борьба, мы будем стараться. С "Зенитом" никогда не бывает легко. "Оренбург" способен увезти очки из Петербурга? Это футбол, а он всегда способен удивлять. Игра покажет", - приводит слова Игнатьева "Матч ТВ".

В субботу, 27 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с "Оренбургом" в 10 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 9 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. Оренбуржцы занимают 13 место с 7 баллами в своем активе.

