Иван Игнатьев высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

"Будет серьезная борьба, мы будем стараться. С "Зенитом" никогда не бывает легко. "Оренбург" способен увезти очки из Петербурга? Это футбол, а он всегда способен удивлять. Игра покажет", - приводит слова Игнатьева "Матч ТВ".
В субботу, 27 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с "Оренбургом" в 10 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 9 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. Оренбуржцы занимают 13 место с 7 баллами в своем активе.