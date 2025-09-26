Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 3 2 3
ДинамоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
4 - 0 4 0
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
МарсельЗавершен

Тошич рассказал, почему Николич ушел из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал, почему Марко Николич покинул клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Николич проделал хорошую работу в ЦСКА. Но у него что-то пошло не так, и ему поступило предложение от АЕКа. Насколько я знаю, у Марко был разговор с руководством о следующем сезоне в ЦСКА и о новом контракте, но они о чем-то не договорились, поэтому он ушел из клуба, наверное", - цитирует Тошича "РБ Спорт".

Марко Николич был главным тренером с лета 2024 по лето 2025 года - под руководством сербского специалиста "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны. Летом текущего года Николич стал главным тренером греческого АЕКа.

Новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов, под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России. После 9 сыгранных туров ЦСКА располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками.

