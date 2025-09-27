Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Агент Тюкавина: с каждой игрой Константин чувствует себя все лучше и лучше

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал Rusfootball.info о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
Матч против "Крыльев" в 10 туре Тюкавин снова начал на скамейке запасных. Матч прошел в пятницу в Самаре и завершился победой гостей со счетом 3:2.

"Костя с каждой игрой чувствует себя все лучше и лучше, его постепенно подводят к основе. Думаю, уже в ближайших матчах он будет выходить с первых минут. Спешить не нужно. Что касается готовности Кости, то с этим проблем нет, он в хорошей форме", - сказал агент.

Константин Тюкавин вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями. После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится