Агент Тюкавина: с каждой игрой Константин чувствует себя все лучше и лучше



Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского " Динамо " Константина Тюкавина, рассказал Rusfootball.info о состоянии здоровья своего клиента.

Фото: ФК "Динамо"

Матч против "Крыльев" в 10 туре Тюкавин снова начал на скамейке запасных. Матч прошел в пятницу в Самаре и завершился победой гостей со счетом 3:2.



"Костя с каждой игрой чувствует себя все лучше и лучше, его постепенно подводят к основе. Думаю, уже в ближайших матчах он будет выходить с первых минут. Спешить не нужно. Что касается готовности Кости, то с этим проблем нет, он в хорошей форме", - сказал агент.



Константин Тюкавин вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями. После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.